В последние дни рабочей недели омичей ждет тепло и небольшие дожди

В последние рабочие дни на этой неделе погода за окном будет довольной теплой с редкими небольшими осадками, как сообщает прогноз Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 27 апреля, температура воздуха поднимется до +15°…+20°, атмосферное давление днем будет расти. День ожидается солнечный, однако ясная погода может омрачиться — пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сегодня северо-западный со скоростью 7−12 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Отметим, исторический температурный минимум в этот день зафиксирован в 1973 году — тогда температура воздуха была -9°. По-настоящему летняя жара стояла 27 апреля 2010 года, в тот день на улице было +30°.