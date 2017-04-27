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08:25 (мск), источник: Om1.ru

В последние дни рабочей недели омичей ждет тепло и небольшие дожди

В целом ожидается благоприятная погода.

Источник: Reuters

В последние рабочие дни на этой неделе погода за окном будет довольной теплой с редкими небольшими осадками, как сообщает прогноз Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 27 апреля, температура воздуха поднимется до +15°…+20°, атмосферное давление днем будет расти. День ожидается солнечный, однако ясная погода может омрачиться — пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сегодня северо-западный со скоростью 7−12 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Отметим, исторический температурный минимум в этот день зафиксирован в 1973 году — тогда температура воздуха была -9°. По-настоящему летняя жара стояла 27 апреля 2010 года, в тот день на улице было +30°.

В пятницу, 28 апреля, за окном будет примерно такая же погода, что и сегодня. Температура воздуха незначительно опустится — горожан ждет +14°…+19°. Немного стихнет ветер — северный, с переходом на юго-западный, скорость составит 5−10 метров в секунду. Дожди обещают ночью. Синоптики прогнозируют день без осадков.

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