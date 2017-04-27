В последние дни рабочей недели омичей ждет тепло и небольшие дожди
В целом ожидается благоприятная погода.
В целом ожидается благоприятная погода.
В последние рабочие дни на этой неделе погода за окном будет довольной теплой с редкими небольшими осадками, как сообщает прогноз
Сегодня, 27 апреля, температура воздуха поднимется до +15°…+20°, атмосферное давление днем будет расти. День ожидается солнечный, однако ясная погода может омрачиться — пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сегодня
Отметим, исторический температурный минимум в этот день зафиксирован в 1973 году — тогда температура воздуха была -9°.
В пятницу, 28 апреля, за окном будет примерно такая же погода, что и сегодня. Температура воздуха незначительно опустится — горожан ждет +14°…+19°. Немного стихнет ветер — северный, с переходом на