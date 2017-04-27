На смену аномальной жары на Новосибирск надвигается похолодание и осадки

На смену аномальной жары на Новосибирск надвигается похолодание, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +27°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит +7°C, днем +13°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +9°C, днем +18°C, малооблачно.

Ночью в воскресенье температура составит +3°C, днем +10°C, небольшой дождь.

По прогноз Gismeteo днем в четверг температура составит +26°C, без осадков.

В ночь на пятницу температура составит +9°C, днем +16°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +4°C, днем +19°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +4°C, днем +11°C, небольшой дождь.