Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На смену аномальной жары на Новосибирск надвигается похолодание и осадки

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют понижение температуры до +13 и осадки.

На смену аномальной жары на Новосибирск надвигается похолодание, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +27°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит +7°C, днем +13°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +9°C, днем +18°C, малооблачно.

Ночью в воскресенье температура составит +3°C, днем +10°C, небольшой дождь.

По прогноз Gismeteo днем в четверг температура составит +26°C, без осадков.

В ночь на пятницу температура составит +9°C, днем +16°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +4°C, днем +19°C, пасмурно.

Ночью в воскресенье температура составит +4°C, днем +11°C, небольшой дождь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+16°
ясно
756 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
В Турции 9000 полицейских отстранили от работы
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь