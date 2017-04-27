Ул. Ленина могут сделать пешеходной летом по выходным

Такие предложения звучали 26 апреля на проектном семинаре по разработке концепции ул. Ленина в рамках фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая Капитель». Мэр Новосибирска считает реальным вариантом перекрывать движение автомобилей по ул. Ленина на выходные дни летом.

— Идею создания пешеходной улицы, конечно, все в принципе поддерживают, приятно, чтобы летом здесь была прогулочная зона, что можно идти посередине улицы. Но как это сделать в переполненном машинами городе, не ломая транспортную инфраструктуру? Мне говорили, что есть два варианта проработки проектов: мы навсегда закрываем улицу Ленина, либо только на выходные, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, оценивая предложения дизайнеров и архитекторов по разработке концепции развития улицы Ленина. — Я не готов сказать, что навсегда, сложно принять такое решение. А вот в выходные, в летнее время — да!

Презентация итоговых работ проектного семинара состоялась 26 апреля в НГУАДИ. Самыми первыми возможности развития улицы Ленина оценили предприниматели, чей бизнес расположен на этой территории. В рамках первого дня работы воркшопа состоялся бизнес-завтрак, во время которого были высказаны плюсы и минусы проекта превращения улицы Ленина в пешеходную зону.

К числу плюсов представители бизнеса отнесли: возможность неспешных прогулок по ул. Ленина, ее насыщенность театрально-культурной жизнью, высокую концентрацию различных видов бизнеса. Из минусов — мало парковок. Причем, предприниматели считают, что, наоборот, парковок слишком много. Еще один минус — антиобщественные проявления ночью. То есть, днем и примерно до 12 ночи по этой улице гуляет много хороших людей, а после на прогулки выходят уже совсем другие граждане.

В числе минусов предприниматели назвали архитектурный хаос, переизбыток рекламы, отсутствие указателей, и… совсем небольшой пешеходный трафик.

Бизнес опасается также повторения московского опыта, когда строители перекапывали улицы во время реконструкции — и магазины, объекты общепита становились недоступными как для пешеходов, так и для коммерческого транспорта.

Команда Яна Рикмайера, представителя департамента транспорта и подземного строительства, уполномоченного по велодвижению и деловой инфраструктуре города Лейпцига (Германия) разработала свой проект развития улицы Ленина. Он предусматривает трансформацию улицы в «живую улицу», на которой будут преобладать рестораны и магазины. Для этого нужно исключить транзитный проезд машин и организовать некое общее пространство, которое не исключает движения автомобилей, велосипедистов и общественного транспорта. При этом предлагается организовать компактные парковки для жителей улицы во дворах, а для посетителей крупного магазина «Универсам» сделать парковку в дворовом пространстве самого магазина.

Проектная мастерская Яна Рикмайера уже сейчас предлагает полностью перекрыть для машин участок улицы на отрезке от Урицкого до Советской. А другие участки улиц могут быть доступны для транспорта жителей домов и объектов общепита.

Пересекающие улицы предлагается не перекрывать, а в местах пересечения сделать акцент на приоритете пешеходов, поднимая уровень дорожного полотна на перекрестке до уровня пешеходной зоны. Чтобы водители машин понимали, что они выезжают на другую территорию.

Команда екатеринбургского архитектора Елены Кропаневой сделала акцент на освещении улицы Ленина и предложила создать некий «пешеходный тоннель», который будет открываться в двух местах: в зоне кинотеатра «Победа» и магазина «Универсам», и в зоне Театральной площади (рядом с театром «Красный Факел», — прим. ред.). Свет также позволит создать определенную атмосферу этой улицы — например, он может усиливаться в местах скопления людей.

И все же на ул. Ленина слишком много транспортных потоков, поэтому следует провести более детальное исследование вопроса. В этом уверена команда Александра Михайлова, научного руководителя Научно-исследовательской транспортной лаборатории Иркутского национального технического университета.

Напомним, что лучшие идеи проектного семинара будут переданы в мэрию города для включения их в проект развития общественного пространства улицы Ленина.

Проектный семинар по разработке концепции развития улицы Ленина был организован департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии совместно с АНО «Сибирский центр содействия архитектуре», Музеем Новосибирска, а также филиалом союза «Фонда им. Фридриха Эберта» в РФ (Германия). Проектные мастерские (воркшопы) работали в рамках фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая Капитель».