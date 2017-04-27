Омичи открыли пляжный сезон на Иртыше
Трое мальчиков купались в реке на пляже в Советском парке.
Трое мальчиков купались в реке на пляже в Советском парке.
Вчера в Омске выдалась
На пляже в Советском парке горожане заметили беззаботно купающихся в Иртыше детей, первооткрывателей купального сезона. Трое юных омичей резвились в воде в одних плавках.
Судя по всему, детей вовсе не смущало, что вода в реке еще недостаточно прогрелась для плавания, ведь совсем недавно в Омске закончился ледоход.
По фото непонятно, присутствуют ли при опасных весенних играх в воде родители юных экстремалов. Во всяком случае, на снимке можно заметить несколько взрослых, наблюдающих за необычной для апреля картиной.
Некоторые омичи в комментариях поддержали юных ребят, поскольку в такую жару охота окунутся в прохладную воду. Большинство все же решило, что плавать в Иртыше еще рано и небезопасно.