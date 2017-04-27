Омичи открыли пляжный сезон на Иртыше

Вчера в Омске выдалась по-настоящему теплая погода, температура воздуха достигала даже +28°С. Очевидно, июньская жара в апреле подтолкнула омичей не ждать лета, а открывать пляжный и купальный сезоны прямо сейчас.

На пляже в Советском парке горожане заметили беззаботно купающихся в Иртыше детей, первооткрывателей купального сезона. Трое юных омичей резвились в воде в одних плавках.

Судя по всему, детей вовсе не смущало, что вода в реке еще недостаточно прогрелась для плавания, ведь совсем недавно в Омске закончился ледоход.

По фото непонятно, присутствуют ли при опасных весенних играх в воде родители юных экстремалов. Во всяком случае, на снимке можно заметить несколько взрослых, наблюдающих за необычной для апреля картиной.