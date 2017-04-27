Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
07:47 (мск), источник: Om1.ru

Омичи открыли пляжный сезон на Иртыше

Трое мальчиков купались в реке на пляже в Советском парке.

Вчера в Омске выдалась по-настоящему теплая погода, температура воздуха достигала даже +28°С. Очевидно, июньская жара в апреле подтолкнула омичей не ждать лета, а открывать пляжный и купальный сезоны прямо сейчас.

На пляже в Советском парке горожане заметили беззаботно купающихся в Иртыше детей, первооткрывателей купального сезона. Трое юных омичей резвились в воде в одних плавках.

Судя по всему, детей вовсе не смущало, что вода в реке еще недостаточно прогрелась для плавания, ведь совсем недавно в Омске закончился ледоход.

По фото непонятно, присутствуют ли при опасных весенних играх в воде родители юных экстремалов. Во всяком случае, на снимке можно заметить несколько взрослых, наблюдающих за необычной для апреля картиной.

Некоторые омичи в комментариях поддержали юных ребят, поскольку в такую жару охота окунутся в прохладную воду. Большинство все же решило, что плавать в Иртыше еще рано и небезопасно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске Гергиев вновь восхитился Полежаевым
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
В Турции 9000 полицейских отстранили от работы
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь