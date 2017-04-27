Кузбассовец убил собутыльника из ревности
Убийца, потерпевший и их общая знакомая накануне распивали спиртные напитки.
Убийца, потерпевший и их общая знакомая накануне распивали спиртные напитки.
Житель Промышленновского района Кемеровской области пойдет под суд за убийство.
По сообщению
В отношении 62-летнего хозяина дома было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже ранее отбывал срок за аналогичное преступление. При этом его сожительница проживала с потерпевшим.
В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.