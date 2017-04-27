Кузбассовец убил собутыльника из ревности

Житель Промышленновского района Кемеровской области пойдет под суд за убийство.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, 62-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе со своей сожительницей и 52-летним знакомым. После застолья женщина отправилась спать, рядом с ней лег потерпевший и также уснул. Хозяина дома это разозлило, и он из ревности ударил 52-летнего знакомого ножом в грудь. Мужчина скончался во сне, не приходя в себя. Утром злоумышленник рассказал своей сожительнице, что их гость умер, при этом не упомянув о своей причастности к его смерти. Женщина вызвала «скорую» и полицейских. Приехавшие медики констатировали насильственную смерть потерпевшего.

В отношении 62-летнего хозяина дома было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже ранее отбывал срок за аналогичное преступление. При этом его сожительница проживала с потерпевшим.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.