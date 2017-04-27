Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец убил собутыльника из ревности

Убийца, потерпевший и их общая знакомая накануне распивали спиртные напитки.

Житель Промышленновского района Кемеровской области пойдет под суд за убийство.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, 62-летний мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе со своей сожительницей и 52-летним знакомым. После застолья женщина отправилась спать, рядом с ней лег потерпевший и также уснул. Хозяина дома это разозлило, и он из ревности ударил 52-летнего знакомого ножом в грудь. Мужчина скончался во сне, не приходя в себя. Утром злоумышленник рассказал своей сожительнице, что их гость умер, при этом не упомянув о своей причастности к его смерти. Женщина вызвала «скорую» и полицейских. Приехавшие медики констатировали насильственную смерть потерпевшего.

В отношении 62-летнего хозяина дома было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже ранее отбывал срок за аналогичное преступление. При этом его сожительница проживала с потерпевшим.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Дмитрий Медведев летит в Омск?
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Совфед ужесточит требования к выдаче SIM-карт
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь