Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Как избежать пожаров и протечек в доме?
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
07:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели предупреждают о риске подтопления в Колыванском районе

Экстренное предупреждение от МЧС. По оперативной информации в ближайшие часы могут начаться подтопления в Колыванском районе области. Уровень воды может достичь отметки в 670 сантиметров, что превышает планку, при которой вода выходит из берегов.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Сейчас часть территории Пихтовки больше похожа на заливные луга — как хорошо видно в перспективе, вода поднялась до такой степени, что подтоплены оказались десятки домов. Хотя это лишь иллюзия масштабного наводнения, большая часть построек — нежилые. Как обещают гидрометеорологи, уровень Баксы продолжит расти. Сейчас до критической отметки остается 3−4 сантиметра, и вода прибывает примерно по сантиметру в час. Тенденция сохранится в ближайшие сутки. Уровень реки, по прогнозам, поднимется до 670 сантиметров. По опыту предыдущих лет, подтоплен окажется уже с десяток жилых домов. Сегодня в Колыванском и еще в пяти районах работают оперативные группы МЧС — мониторят обстановку с воды, с воздуха, и, если будет необходимо, готовы оказать помощь в эвакуации. В то же врем я, в Колыванском районе остаются отрезаны от дороги и райцентра два села».

Александр Ковалев, заместитель начальника Управления по гражданской защите ГУ МЧС по Новосибирской области: «Произошел перелив трассы, соединяющей Пономаревку с Хохловкой и Вдовино. На переливе устроена лодочная переправа силами сельского совета. Население подготовлено, продукты завезены, люди информированы, и, в том случае, если требуется экстренная эвакуация, она будет осуществлена силами того поста, который находится, а Пономаревке».

Олеся Герасименко, корреспондент: «И хотя настроение местных жителей нельзя назвать тревожным, местные поселковые власти и спасатели призывают людей сохранять бдительность, поднять ценные вещи повыше и следить за уровнем реки».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
В Турции 9000 полицейских отстранили от работы
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь