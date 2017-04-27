Спасатели предупреждают о риске подтопления в Колыванском районе

Олеся Герасименко, корреспондент: «Сейчас часть территории Пихтовки больше похожа на заливные луга — как хорошо видно в перспективе, вода поднялась до такой степени, что подтоплены оказались десятки домов. Хотя это лишь иллюзия масштабного наводнения, большая часть построек — нежилые. Как обещают гидрометеорологи, уровень Баксы продолжит расти. Сейчас до критической отметки остается 3−4 сантиметра, и вода прибывает примерно по сантиметру в час. Тенденция сохранится в ближайшие сутки. Уровень реки, по прогнозам, поднимется до 670 сантиметров. По опыту предыдущих лет, подтоплен окажется уже с десяток жилых домов. Сегодня в Колыванском и еще в пяти районах работают оперативные группы МЧС — мониторят обстановку с воды, с воздуха, и, если будет необходимо, готовы оказать помощь в эвакуации. В то же врем я, в Колыванском районе остаются отрезаны от дороги и райцентра два села».

Александр Ковалев, заместитель начальника Управления по гражданской защите ГУ МЧС по Новосибирской области: «Произошел перелив трассы, соединяющей Пономаревку с Хохловкой и Вдовино. На переливе устроена лодочная переправа силами сельского совета. Население подготовлено, продукты завезены, люди информированы, и, в том случае, если требуется экстренная эвакуация, она будет осуществлена силами того поста, который находится, а Пономаревке».

Олеся Герасименко, корреспондент: «И хотя настроение местных жителей нельзя назвать тревожным, местные поселковые власти и спасатели призывают людей сохранять бдительность, поднять ценные вещи повыше и следить за уровнем реки».