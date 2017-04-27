Из больниц выписали всех детей, пострадавших в столкновении автобуса с поездом под Омском

Накануне, 26 апреля, из Нововаршавской районной больницы выписали последнего из пациентов, пострадавших в ДТП со школьным автобусом 14 апреля.

Как рассказывает региональное министерство здравоохранения, после аварии в Нововаршавскую районную больницу доставили восемь детей из десяти. Из травмы не угрожали жизни. Одного ребёнка вылечили достаточно быстро. Ещё пятерых выписали 21 апреля в связи с улучшением состояния. Двоих ребят для дополнительного обследования перевели в детскую городскую больницу № 3 в Омске. Одного школьника выписали 25 апреля, другого — 26 апреля.

Помимо медицинской помощи, детям понадобилась и психологическая. Её оказывали школьные психологи.

Напомним, что школьная «ГАЗель» столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Сопровождавшая школьников сотрудница органов образования погибла на месте. Водитель скончался в реанимации. Почему случилось ДТП, сейчас выясняет следствие. По одной из версий, водитель решил «проскочить» переезд на красный свет.