Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
7 ошибок в оформлении загородного дома
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Уральский онколог наживался на пациентах
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
07:05 (мск), источник: Om1.ru

Из больниц выписали всех детей, пострадавших в столкновении автобуса с поездом под Омском

После автокатастрофы в Нововаршавском районе госпитализация понадобилась восьми школьникам.

Накануне, 26 апреля, из Нововаршавской районной больницы выписали последнего из пациентов, пострадавших в ДТП со школьным автобусом 14 апреля.

Как рассказывает региональное министерство здравоохранения, после аварии в Нововаршавскую районную больницу доставили восемь детей из десяти. Из травмы не угрожали жизни. Одного ребёнка вылечили достаточно быстро. Ещё пятерых выписали 21 апреля в связи с улучшением состояния. Двоих ребят для дополнительного обследования перевели в детскую городскую больницу № 3 в Омске. Одного школьника выписали 25 апреля, другого — 26 апреля.

Помимо медицинской помощи, детям понадобилась и психологическая. Её оказывали школьные психологи.

Напомним, что школьная «ГАЗель» столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде. Сопровождавшая школьников сотрудница органов образования погибла на месте. Водитель скончался в реанимации. Почему случилось ДТП, сейчас выясняет следствие. По одной из версий, водитель решил «проскочить» переезд на красный свет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отопление в Омске отключат только после майских праздников
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Совфед ужесточит требования к выдаче SIM-карт
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь