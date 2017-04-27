В Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность

Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

По сообщению ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, с 15 апреля по 15 июня в Кемеровской области действует особый противопожарный режим. По данным Гидрометцентра, сегодня 27 апреля температура воздуха может прогреться до +22, +27 ˚С. В связи с этим в Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Тяжинском районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Категорически запрещено разведение открытого огня, пал травы, отжиг сухой растительности и сжигание мусора.

Тем, кто не соблюдает нормы пожарной безопасности, грозит административная ответственность в виде штрафов.