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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность

Это связано с теплой погодой в регионе.

Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

По сообщению ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, с 15 апреля по 15 июня в Кемеровской области действует особый противопожарный режим. По данным Гидрометцентра, сегодня 27 апреля температура воздуха может прогреться до +22, +27 ˚С. В связи с этим в Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Тяжинском районах сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Категорически запрещено разведение открытого огня, пал травы, отжиг сухой растительности и сжигание мусора.

Тем, кто не соблюдает нормы пожарной безопасности, грозит административная ответственность в виде штрафов.

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