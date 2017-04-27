В Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность
Это связано с теплой погодой в регионе.
Это связано с теплой погодой в регионе.
Спасатели предупреждают, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.
По сообщению ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, с 15 апреля по 15 июня в Кемеровской области действует особый противопожарный режим. По данным Гидрометцентра, сегодня 27 апреля температура воздуха может прогреться до +22, +27 ˚С. В связи с этим в
Тем, кто не соблюдает нормы пожарной безопасности, грозит административная ответственность в виде штрафов.