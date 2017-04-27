Около 3 тысяч человек обеспечат порядок на майские праздники в Хабаровском крае

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провёл совместное заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в майские праздники. Глава региона поручил руководителям силовых структур максимально подготовиться к торжественным мероприятиям, которые пройдут 1 и 9 мая, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщил врио заместителя начальника полиции краевого УМВД Иван Ямковой, в этом году следить за порядком в регионе будут около 3 тысяч человек. На дежурства заступят сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института, представители казачества, общественники. Накануне для них организуют инструктажи, где обозначат зоны ответственности и основные задачи.

«Личный состав УМВД перейдет на усиленный режим несения службы, — отметил Иван Ямковой. — В праздничные дни плотность нарядов увеличат на 25%. В управлении будут готовы реагировать на любые обращения о подозрительных лицах или предметах».

Перед праздниками в крае проведут оперативные мероприятия по выявлению потенциальных угроз. Все маршруты прохождения шествий и площадки для массовых собраний обследуют кинологи. В целях предотвращения возможных террористических и экстремистских проявлений полицейские совместно с региональным УФСБ проанализируют деятельность общественных, политических и религиозных организаций, молодежных движений, интернет-сообществ.

«Многим кажется, что наш регион удален от эпицентра трагический событий, и они нас не коснуться, — заметил Вячеслав Шпорт. — Но жизнь показывает, что это не так. Прошу все оперативные службы перепроверить готовность к внештатным ситуациям. В майские праздники необходимо обеспечить максимальную безопасность наших жителей».

Напомним, что в Хабаровске 1 мая запланирована праздничная демонстрация. После нее на набережной у стадиона им. Ленина состоится развлекательная программа. 9 мая, как обычно, в краевой столице пройдет военный парад, затем шествие ветеранов. На площади Славы возложат венки к мемориалу. Вечером для жителей и гостей города прогремит салют.