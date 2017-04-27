Общегородская ярмарка на время переедет на привокзальную площадь Владивостока

Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.

Общегородская ярмарка из-за подготовки к первомайским праздникам пройдет не на центральной площади Владивостока, а на привокзальной площади. Там она будет работать всего один день — 29 апреля с 9.00 до 17.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, что общегородская ярмарка вернется на центральную площадь только через две недели — 12 и 13 мая. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.