Общегородская ярмарка на время переедет на привокзальную площадь Владивостока
Там она будет работать всего один день — 29 апреля.
Там она будет работать всего один день — 29 апреля.
Владивосток, 27 апреля, PrimaMedia.
Общегородская ярмарка
Напомним, что общегородская ярмарка вернется на центральную площадь только через две недели — 12 и 13 мая. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.