«Ночные волки» Урала отправились в мотопробег до Берлина

Сегодня, 27 апреля, стартует мотопробег «Дорогами Победы «На Берлин — 2017», организованный российским клубом «Ночные волки». Уральских байкеров в дорогу отправили ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, передает корреспондент «АиФ-Урал».

В дорогу уральских байкеров отправили Серафима Михайловна Соляева, медсестра 7-го батальона разведчиков-мотоциклистов, и Ида Васильевна Очеретина, которая во время ВОВ служила в 3-й стрелковой дивизии Добровольческого танкового корпуса. Ветераны дали напутственные словам байкерам и передали лампадки с просьбой зажечь их у памятников в Смоленской области и в Берлине.

В дорогу мотоциклистам были вручены портреты уральских ветеранов Великой Отечественной войны Надежды Кириловой, радистки 1-й роты разведчиков-мотоциклистов, и Ивана Гончаренко, командира танка Т-34, из музея Уральского добровольческого корпуса в школе-интернате № 13 Екатеринбурга. Их портреты установят на одном из памятников ветеранам ВОВ в Праге.

Массовый мотопробег «Ночных волков» вплоть до 9 мая. Участники стартуют из Москвы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина.