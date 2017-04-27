Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
07:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Ночные волки» Урала отправились в мотопробег до Берлина

Ветераны Уральского добровольчексого танкового корпуса дали байкерам свое напутствие в дорогу.

Сегодня, 27 апреля, стартует мотопробег «Дорогами Победы «На Берлин — 2017», организованный российским клубом «Ночные волки». Уральских байкеров в дорогу отправили ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, передает корреспондент «АиФ-Урал».

В дорогу уральских байкеров отправили Серафима Михайловна Соляева, медсестра 7-го батальона разведчиков-мотоциклистов, и Ида Васильевна Очеретина, которая во время ВОВ служила в 3-й стрелковой дивизии Добровольческого танкового корпуса. Ветераны дали напутственные словам байкерам и передали лампадки с просьбой зажечь их у памятников в Смоленской области и в Берлине.

В дорогу мотоциклистам были вручены портреты уральских ветеранов Великой Отечественной войны Надежды Кириловой, радистки 1-й роты разведчиков-мотоциклистов, и Ивана Гончаренко, командира танка Т-34, из музея Уральского добровольческого корпуса в школе-интернате № 13 Екатеринбурга. Их портреты установят на одном из памятников ветеранам ВОВ в Праге.

Массовый мотопробег «Ночных волков» вплоть до 9 мая. Участники стартуют из Москвы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Югорчанка получила осколочные ранения при взрыве в метро Петербурга
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Совфед ужесточит требования к выдаче SIM-карт
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь