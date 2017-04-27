«Ночные волки» Урала отправились в мотопробег до Берлина
Ветераны Уральского добровольчексого танкового корпуса дали байкерам свое напутствие в дорогу.
Ветераны Уральского добровольчексого танкового корпуса дали байкерам свое напутствие в дорогу.
Сегодня, 27 апреля, стартует мотопробег «Дорогами Победы «На Берлин — 2017», организованный российским клубом «Ночные волки». Уральских байкеров в дорогу отправили ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, передает корреспондент «АиФ-Урал».
В дорогу уральских байкеров отправили Серафима Михайловна Соляева, медсестра 7-го батальона
В дорогу мотоциклистам были вручены портреты уральских ветеранов Великой Отечественной войны Надежды Кириловой, радистки 1-й роты
Массовый мотопробег «Ночных волков» вплоть до 9 мая. Участники стартуют из Москвы через Минск, Брест, Варшаву, Освенцим, Прагу, Дрезден и другие города до Берлина.