В Омске появится несколько сотен новых дорожных знаков

В рамках договора фирма установит 555 дорожных знаков. Сумма сделки — более двух миллионов рублей.

«Перечень работ включает установку более 112 знаков приоритета, свыше 255 знаков особых предписаний, 32 дорожных знака вблизи образовательных учреждений, таких как «Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», — пояснил замначальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта Сергей Шевелев.

Специалисты департамента просят автолюбителей быть внимательней на дорогах и обращать внимание на вновь устанавливаемые дорожные знаки. Кроме того, в организации дорожного движения могут быть объявлены изменения.