Подъем воды в реках Уфы замедлился

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки Белая выросла на 15 сантиметров, сейчас уровень реки в районе Монумента Дружбы составляет 618 сантиметров.

Река Уфа поднялась всего на 7 сантиметров — до 584. Уровень Демы у деревни Бочкарево — 482 сантиметра (+9 см). Все уровни зафиксированы относительно нуля гидропоста по данным на 8.00 27 апреля.