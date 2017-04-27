Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
07:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Подъем воды в реках Уфы замедлился

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Уфимские реки продолжают наводняться, однако темпы снова замедлились.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки Белая выросла на 15 сантиметров, сейчас уровень реки в районе Монумента Дружбы составляет 618 сантиметров.

Река Уфа поднялась всего на 7 сантиметров — до 584. Уровень Демы у деревни Бочкарево — 482 сантиметра (+9 см). Все уровни зафиксированы относительно нуля гидропоста по данным на 8.00 27 апреля.

Источник: ИА Башинформ
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Кремль прокомментировал данные о встрече Путина и Трампа
Совфед ужесточит требования к выдаче SIM-карт
Венесуэла намерена выйти из Организации Американских Государств
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
ЦИК обсуждает новые правила проведения выборов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь