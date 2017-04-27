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08:02 (мск), источник: Nur.kz

NASA объявило о скором открытии внеземной жизни

Ученые рассказали о планетах, на которых может быть водород.

Источник: Nur.kz

Помощник директора НАСА Томас Цурбухен, выступая на слушаниях в конгрессе, рассказал о том, что человечество стоит на пороге великого открытия — инопланетной жизни, передает РИА Новости.

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Человечество стоит на грани открытия внеземной жизни, заявил на слушаниях в конгрессе помощник директора НАСА Томас Цурбухен.

«При такой широкой деятельности в таком количестве наук, связанной с поиском жизни, мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории», — отметил он.

Цурбухен перечислил ряд последних достижений НАСА, включая открытие семи похожих на Землю планет в системе звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.

«Миллиарды планет ожидают открытия только в нашей Галактике», — уверен ученый.

Помощник директора НАСА также напомнил об открытии зондом «Кассини» свидетельств того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород.

«Хотя мы еще не нашли явных следов жизни в других местах, наши исследователи добиваются примечательного прогресса, а астробиологи участвуют во все большем числе миссий НАСА», — сказал Цурбухен.

По его словам, НАСА активно поддерживает исследования, направленные на понимание того, как жизнь появилась и развилась на Земле, какие условия делают районы Вселенной способными к развитию жизни и каково потенциальное распределение этих миров за пределами Земли.

«Нам нужна конвергенция ряда наук — биологии, теологии, астрономии, планетологии, наук о Земле и многих других», — заключил он.

Ученый также поблагодарил проводивший слушания комитет по науке палаты представителей за то, что задачи астробиологии, занимающейся поиском внеземной жизни, теперь официально прописаны в бюджете НАСА как один из приоритетов.

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