Уровень воды в кузбасских реках медленно растет

За сутки изменился уровень воды в реках Кемеровской области.

Как сообщает ВашГород.ру, в Новокузнецке Томь поднялась на 10 см, до опасного уровня остается чуть более полутора метров. В районе шахты «Абашевской» Томь прибыла на 20 см, до опасного уровня — 130 см. В Мысках уровень Томи не изменился. В Таштаголе и в районе Абагуровского разъезда Кондома снизилась на 10 см. В районе Кузедеева Кондома находится на уровне 350 см, до опасного остается 222 см.