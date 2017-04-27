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09:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

За кресло ректора ИрНИТУ борются два кандидата

Бороться за кресло ректора Иркутского национального исследовательского технического университета будут два кандидата.

Как 27 апреля 2017 года сообщила пресс-служба вуза, 25 апреля аттестационная комиссия Министерства образования и науки России рассмотрела представленные документы, заслушала и обсудила выступления кандидатов, претендующих на должность ректора. Комиссия согласовала две кандидатуры для участия — и.о. ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова и проректора по учебной работе Дмитрия Огнева.

Напомним, ученый совет вуза утвердил и направил на рассмотрение в аттестационную комиссию документы четверых кандидатов: и.о. ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова, проректора по учебной работе Дмитрия Огнева, заведующего кафедрой квантовой физики и нанотехнологий Александра Афанасьева, директора института металлургии и химической технологии им. С. Б. Леонова Евгения Анциферова.

Ученый совет ИрНИТУ определит дату проведения конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора и предложит ее на утверждение Министерству образования и науки России. Ранее сообщалось, что собрания трудовых коллективов прошли в 88 подразделениях вуза. Кандидатуру и.о. ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе ученый совет университета. Дмитрия Огнева выдвинули четыре подразделения, Евгения Анциферова — три подразделения, Александра Афанасьева — одно подразделение.

Согласно положению, ректор вуза избирается сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим утверждением учредителем.

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