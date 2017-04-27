За кресло ректора ИрНИТУ борются два кандидата
Бороться за кресло ректора Иркутского национального исследовательского технического университета будут два кандидата.
Бороться за кресло ректора Иркутского национального исследовательского технического университета будут два кандидата.
Как 27 апреля 2017 года сообщила
Напомним, ученый совет вуза утвердил и направил на рассмотрение в аттестационную комиссию документы четверых кандидатов: и.о. ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова, проректора по учебной работе Дмитрия Огнева, заведующего кафедрой квантовой физики и нанотехнологий Александра Афанасьева, директора института металлургии и химической технологии им. С. Б. Леонова Евгения Анциферова.
Ученый совет ИрНИТУ определит дату проведения конференции работников и обучающихся университета по выборам ректора и предложит ее на утверждение Министерству образования и науки России. Ранее сообщалось, что собрания трудовых коллективов прошли в 88 подразделениях вуза. Кандидатуру и.о. ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе ученый совет университета. Дмитрия Огнева выдвинули четыре подразделения, Евгения Анциферова — три подразделения, Александра Афанасьева — одно подразделение.
Согласно положению, ректор вуза избирается сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим утверждением учредителем.