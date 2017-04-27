На время майских праздников в Башкирии запустят поезд до Айгира

На период майских каникул Башкортостанская пригородная пассажирская компания запускает электричку из Уфы до Айгира.

Поезд из шести вагонов пройдет по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк. Состав будет отправляться из Уфы четыре раза — 29 апреля, 1,6 и 9 мая. Время отправление из столицы Башкирии — 8:35 по местному времени. В Айгире поезд окажется в 14:00.

В обратную сторону поезд будет ходить по тем же дням. Отправление из Айгира в 17:31 по местному времени. В Уфу поезд прибудет в 21:43.

Поезд будет на некоторое время останавливать на промежуточной станции в Инзере. Там к нему прикрепят дополнительные вагоны.

Билет в одну сторону обойдется пассажирам в 372 рубля.