На время майских праздников в Башкирии запустят поезд до Айгира
Туристам будет проще добраться до любимого места отдыха.
Туристам будет проще добраться до любимого места отдыха.
На период майских каникул Башкортостанская пригородная пассажирская компания запускает электричку из Уфы до Айгира.
Поезд из шести вагонов пройдет по маршруту
В обратную сторону поезд будет ходить по тем же дням. Отправление из Айгира в 17:31 по местному времени. В Уфу поезд прибудет в 21:43.
Поезд будет на некоторое время останавливать на промежуточной станции в Инзере. Там к нему прикрепят дополнительные вагоны.
Билет в одну сторону обойдется пассажирам в 372 рубля.