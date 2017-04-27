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08:15 (мск), источник: Nur.kz

Победительница Евровидения-2016 вышла замуж по мусульманским традициям

Жених певицы на 8 лет младшее ее.

Источник: Nur.kz

Певица Джамала из Украины, занявшая первое место на Евровидении-2016, вышла замуж. Избранником 33-летней исполнительницы стал 25 летний Бекир Сулейманов. Церемония прошла по мусульманским традициям, передает Korrespondent.net.

Источник: Nur.kz

Свадьба состоялась 26 апреля в исламском культурном центре в Киеве.

Скромный подвенечный наряд Джамалы дополняла фата ручной работы, созданная украинскими и грузинскими дизайнерами.

Жених облачился в смокинг, а также в национальный головной убор.

Известно, что 33-летняя Джамала и 25-летний Бекир вместе больше двух лет. Как призналась певица, они познакомились на вечеринке друзей, и с тех пор не расставались.

О супруге Джамалы известно, что он окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «медицинская радиофизика», а также Киевскую школу экономики.

Видеозапись с церемонии была обнародована на YouTube-канале «Іслам в Україні».

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