Победительница Евровидения-2016 вышла замуж по мусульманским традициям
Жених певицы на 8 лет младшее ее.
Жених певицы на 8 лет младшее ее.
Певица Джамала из Украины, занявшая первое место на Евровидении-2016, вышла замуж. Избранником 33-летней исполнительницы стал 25 летний Бекир Сулейманов. Церемония прошла по мусульманским традициям, передает Korrespondent.net.
Свадьба состоялась 26 апреля в исламском культурном центре в Киеве.
Скромный подвенечный наряд Джамалы дополняла фата ручной работы, созданная украинскими и грузинскими дизайнерами.
Жених облачился в смокинг, а также в национальный головной убор.
Известно, что 33-летняя Джамала и 25-летний Бекир вместе больше двух лет. Как призналась певица, они познакомились на вечеринке друзей, и с тех пор не расставались.
О супруге Джамалы известно, что он окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «медицинская радиофизика», а также Киевскую школу экономики.
Видеозапись с церемонии была обнародована на