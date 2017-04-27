Разлив реки Бакса угрожает затопить десяток жилых домов

Олеся Герасименко, корреспондент: «Река Бакса хоть и малая, но в период паводка доставляет большие неприятности. Сегодня территория Пихтовки больше напоминает заливные луга. Сейчас в 12 часов дня — до критического уровня остается 10 сантиметров. Вода хоть и не быстро, но стабильно прибывает».

С воздуха кажется: масштабы наводнения драматические. Но большинство построек пустуют. Жилые дома — у кромки. Под водой — хозяйство Юрия Хромченко. Он от природы благостей и не ждал, снега нынче много, а его дом — на берегу. Поленья поднять повыше, ценные вещи — убрать в единственную сухую комнату. В других — всё с ног на голову. Пирамиды из кресел, кроватей, утвари. Воды по щиколотку.

«Вот в десятом году было воды вот так, так что сейчас мы пока ещё живем».

После 2010-го — местных не испугаешь. Бакса была на метр выше. Подтопило полсотни домов. Как пережить приход Большой воды — опыта поднабрались. На период паводка поселковые власти готовы разместить людей в больнице и школе. Спасатели — с воды, земли и воздуха круглосуточно мониторят обстановку. В любой момент готовы помочь. Оперативные группы МЧС сегодня работают в 6 районах области. В Колыванском разлив Шегарки заблокировал подступы к нескольким селам.

Александр Ковалев, старший оперативный группы ГУ МЧС России по НСО, полковник: «Произошел перелив трассы, соединяющий Пономаревку с Хохловкой и Вдовино. Там организован лодочная переправа силами сельского совета».

Юрий Ларионов в Пихтовку прибыл из водного плен пополнить провиант. В его родной Новоалександровке, деревне на 4 дома, минувшей ночью река разлилась до порога. Выбирался на гусеничной танкетке.

Юрий Ларионов, Житель села Новоалександровка: «Вода обошла дом вокруг, где-то по пояс, где-то больше. Ходить пешком невозможно, только лодка или на танке плыть».

О помощи и не просит, справляются своими силами. Говорит: привыкли. Но подобная привычка в разгар половодья может обойтись дорого. Поведение рек непредсказуемо. Соблюдать бдительность жителей Пихтовки призвали в МЧС. Выше критического уровня Бакса может подняться в ближайшие двое суток.