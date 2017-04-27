В Омской области выросла смертность
На каждые 1000 омичей приходится 14,3 смерти, хотя ещё недавно этот показатель составлял 11,4.
На каждые 1000 омичей приходится 14,3 смерти, хотя ещё недавно этот показатель составлял 11,4.
В период с января по март 2017 года в Омской области сохранилась естественная убыль населения: зарегистрировано 5667 родившихся и 6934 умерших. На 1000 человек населения приходится 11,7 новорождённых (для сравнения: с января по февраль — 11,2). Ещё больше вырос уровень смертности. По данным Омскстата, на 1000 омичей приходится 14,3 умерших (с января по февраль — 11,4).
В марте омичи стали чаще жениться и разводиться. За первые три месяца года зарегистрировано 2474 брака и 2109 разводов. На 1000 жителей