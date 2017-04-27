В Омской области выросла смертность

В период с января по март 2017 года в Омской области сохранилась естественная убыль населения: зарегистрировано 5667 родившихся и 6934 умерших. На 1000 человек населения приходится 11,7 новорождённых (для сравнения: с января по февраль — 11,2). Ещё больше вырос уровень смертности. По данным Омскстата, на 1000 омичей приходится 14,3 умерших (с января по февраль — 11,4).

В марте омичи стали чаще жениться и разводиться. За первые три месяца года зарегистрировано 2474 брака и 2109 разводов. На 1000 жителей по-прежнему приходится 5 бракосочетаний и 4 развода.