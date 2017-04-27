«Эйр Астана» увеличивает частоту полетов в летнее время. Полеты из Астаны в Ташкент увеличатся до трех, в Пекин, Тбилиси и Бишкек ― до четырех, в Стамбул, Лондон и Омск ― до пяти, в Урумчи ― до шести, в Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург ― до семи раз в неделю. В дополнение к этому «Эйр Астана» возобновляет рейсы из Астаны в Киев со 2 июня 2017 года.

«Транзитный трафик составляет 10% от общего числа пассажиров, но их количество удвоится в ближайшие годы. Основной акцент делается на росте транзитного потока через столичный аэропорт, где летом 2017 года официально откроется новый терминал, который позволит удвоить существующую пропускную способность до 8 млн пассажиров в год», ― говорится в сообщении.