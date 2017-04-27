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08:00 (мск), источник: Newtimes.kz

«Эйр Астана» возобновляет рейсы из Астаны в Киев

«Эйр Астана» возобновляет рейсы из Астаны в Киев со 2 июня, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Newtimes.kz

«Эйр Астана» возобновляет рейсы из Астаны в Киев со 2 июня, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Эйр Астана» увеличивает частоту полетов в летнее время. Полеты из Астаны в Ташкент увеличатся до трех, в Пекин, Тбилиси и Бишкек ― до четырех, в Стамбул, Лондон и Омск ― до пяти, в Урумчи ― до шести, в Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург ― до семи раз в неделю. В дополнение к этому «Эйр Астана» возобновляет рейсы из Астаны в Киев со 2 июня 2017 года.

«Транзитный трафик составляет 10% от общего числа пассажиров, но их количество удвоится в ближайшие годы. Основной акцент делается на росте транзитного потока через столичный аэропорт, где летом 2017 года официально откроется новый терминал, который позволит удвоить существующую пропускную способность до 8 млн пассажиров в год», ― говорится в сообщении.

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