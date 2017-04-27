Казахстанцы всё больше предпочитают отечественные авто. Это демонстрирует статистика, приведённая аналитиками ranking.kz.

За январь-март 2017 года в Казахстан ввезено порядка 3697 автомобилей, что лишь на 4% больше уровня аналогичного периода 2016 года (3544 единиц), когда продажи таких дорогих товаров практически остановились из-за высокого курса доллара к тенге. В 2013—2015 годах в течение I квартала обычный уровень импорта легковых авто составлял в среднем 19 тысяч единиц.

Замедление ввоза иномарок в РК происходит при одновременном росте выпуска в отечественном автопроме — за I квартал 2017 года в стране произведено 3095 единиц легковых авто, что в 7,2 раза больше, чем в 2016 году (428 ед.).

Для поддержания отечественных производителей в апреле 2015 года запущена программа льготного кредитования для покупки легковых автомобилей.

Банком развития Казахстана выделено два транша БВУ для кредитования физлиц на приобретение легковых автомобилей, собранных в Казахстане. По состоянию на 13 апреля общая сумма выданных займов составила 32,75 млрд тенге, количество выданных займов — 8,67 тысячи.

Лидер по освоению траншей на льготное автокредитование — Евразийский Банк, им выдано займов на сумму 9,11 млрд тенге. Следом идёт Сбербанк — 7,88 млрд, замыкает тройку лидеров Народный Банк — 6,86 млрд тенге.