Казахстанцы всё больше предпочитают отечественные авто
За три месяца 2017 года объём импорта иномарок в страну не превысил четыре тысячи единиц.
За три месяца 2017 года объём импорта иномарок в страну не превысил четыре тысячи единиц.
Казахстанцы всё больше предпочитают отечественные авто. Это демонстрирует статистика, приведённая аналитиками ranking.kz.
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Замедление ввоза иномарок в РК происходит при одновременном росте выпуска в отечественном автопроме — за I квартал 2017 года в стране произведено 3095 единиц легковых авто, что в 7,2 раза больше, чем в 2016 году (428 ед.).
Для поддержания отечественных производителей в апреле 2015 года запущена программа льготного кредитования для покупки легковых автомобилей.
Банком развития Казахстана выделено два транша БВУ для кредитования физлиц на приобретение легковых автомобилей, собранных в Казахстане. По состоянию на 13 апреля общая сумма выданных займов составила 32,75 млрд тенге, количество выданных займов — 8,67 тысячи.
Лидер по освоению траншей на льготное автокредитование — Евразийский Банк, им выдано займов на сумму 9,11 млрд тенге. Следом идёт Сбербанк — 7,88 млрд, замыкает тройку лидеров Народный Банк — 6,86 млрд тенге.