Астанчанка лишилась авто из-за долга по алиментам

Но как показывает практика больше всего злостные алиментщики — должники боятся остаться без машины, пояснил заместитель руководителя Департамента юстиции Астаны Нуржан Арингазинов.

Под Алматы остановили авто и обнаружили в багажнике связанного пленника

В рамках пилотного проекта «30 шагов против неуплаты алиментов в Республики Казахстан» на территории района «Алматы» города Астаны государственными судебными исполнителями Департамента юстиции города Астаны объявлено в розыск 139 транспортных средств злостных неплательщиков алиментов.

Постановления государственных судебных исполнителей о розыске и задержании транспортных средств направлены для исполнения в Управление административной полиции Департамента внутренних дел города Астаны и в Местную полицейскую службу города Астаны.

Собственными силами государственных судебных исполнителей задержано 19 транспортных средств злостных неплательщиков алиментов. Из числа задержанных транспортных средств, по 9 исполнительным производствам злостными неплательщиками алиментов произведено погашение задолженности по алиментам в размере 8 494 513 тенге. Одно транспортное средство с согласия должника передано взыскателю в счет погашения задолженности по алиментам в размере 1 миллиона тенге.

«26 апреля изъята автомашина по исполнительному производству, где должником является женщина. Ее долг по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей с сентября 2014 года составляет 1 191 754 тенге», — говорится в сообщении.

По задержанным транспортным средствам государственными судебными исполнителя производятся исполнительные действия по установлению стоимости для последующей реализации через электронный аукцион.

Ежедневно государственными судебными исполнителями осуществляется выезд по адресам злостных неплательщиков алиментов для изъятия транспортных средств и иного имущества для обращения взыскания.

Как показывает практика, изъятие транспортных средств злостных неплательщиков алиментов является действенным инструментом понуждения к выплате алиментов. Мероприятия по задержанию транспортных средств злостных неплательщиков алиментов продолжаются.