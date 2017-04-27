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08:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане учредят национальную премию для журналистов

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объявил об учреждении первой национальной премии по журналистике «Үркер».

Источник: Sputniknews.kz

«Дорогие друзья, хочу объявить об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики “Үркер”. Главная цель мероприятия — поддержка талантливых журналистов и качественных медиа-проектов», — написал Абаев в Facebook.

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Он отметил, что телевизионная премия «Тумар», проведенная в марте этого года, имела большой успех, что вдохновило их на поощрение лучших в других видах СМИ.

В состав жюри конкурса войдут известные профессионалы отрасли, общественные деятели и эксперты. Полный список будет оглашен заранее.

Премия будет присуждена по 15 номинациям, где наряду с классическими будут отмечены и такие направления, как «лучшая фотография», «лучший познавательный материал о Казахстане» и «Медиапрорыв в Казнете».

Прием заявок стартует 7 мая на сайте el.kz, там же будут описаны все остальные подробности премии. Торжественная церемония награждения будет приурочена к профессиональному празднику журналистов.

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