В Казахстане учредят национальную премию для журналистов

«Дорогие друзья, хочу объявить об учреждении первой национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики “Үркер”. Главная цель мероприятия — поддержка талантливых журналистов и качественных медиа-проектов», — написал Абаев в Facebook.

Он отметил, что телевизионная премия «Тумар», проведенная в марте этого года, имела большой успех, что вдохновило их на поощрение лучших в других видах СМИ.

В состав жюри конкурса войдут известные профессионалы отрасли, общественные деятели и эксперты. Полный список будет оглашен заранее.

Премия будет присуждена по 15 номинациям, где наряду с классическими будут отмечены и такие направления, как «лучшая фотография», «лучший познавательный материал о Казахстане» и «Медиапрорыв в Казнете».

Прием заявок стартует 7 мая на сайте el.kz, там же будут описаны все остальные подробности премии. Торжественная церемония награждения будет приурочена к профессиональному празднику журналистов.