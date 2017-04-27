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08:13 (мск), источник: Моя Планета

Ученые выяснили, почему маленькие киты говорят «шепотом»

Взрослые горбатые киты известны своей любовью к «оперному» пению, которое разносится по всему океану. В то же время, детеныши горбачей разговаривают «шепотом» — они общаются со своими матерями с помощью тихих «скрипов» и «похрюкиваний». Ученые узнали, почему так происходит.

Источник: Моя Планета
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Новое исследование показывает, что громкий голос китенка может привлечь незваных гостей: самцов-горбачей, которые могут захотеть отобрать у малыша маму ради спаривания, и косаток, которые не прочь пообедать молодыми китами, передает Science.

Для того чтобы записать звуки, ученые прикрепили специальные устройства на восемь мам-китов в заливе Эксмута на западе Австралии, где горбачи вскармливают своих детенышей. В течение нескольких месяцев малыши набирают вес в рамках подготовки к ежегодной миграции в Антарктику или Арктику.

Прослушав записи, ученые сделали вывод, что китята своим тихим плачем не выпрашивают пищу, как считалось ранее. Эти звуки помогают маме и детенышу поддерживать контакт во время плавания. Кроме того, это позволяет не привлекать потенциальных хищников к «детской».

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