Ученые выяснили, почему маленькие киты говорят «шепотом»

Новое исследование показывает, что громкий голос китенка может привлечь незваных гостей: самцов-горбачей, которые могут захотеть отобрать у малыша маму ради спаривания, и косаток, которые не прочь пообедать молодыми китами, передает Science.

Для того чтобы записать звуки, ученые прикрепили специальные устройства на восемь мам-китов в заливе Эксмута на западе Австралии, где горбачи вскармливают своих детенышей. В течение нескольких месяцев малыши набирают вес в рамках подготовки к ежегодной миграции в Антарктику или Арктику.

Прослушав записи, ученые сделали вывод, что китята своим тихим плачем не выпрашивают пищу, как считалось ранее. Эти звуки помогают маме и детенышу поддерживать контакт во время плавания. Кроме того, это позволяет не привлекать потенциальных хищников к «детской».