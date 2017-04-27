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08:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу спиртного на майские праздники для предотвращения травматизма и противоправных действий.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента региональной безопасности Владимир Черников, ограничительные меры по продаже алкоголя вводятся для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий.

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