В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», — говорится в сообщении.

По словам главы департамента региональной безопасности Владимир Черников, ограничительные меры по продаже алкоголя вводятся для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий.