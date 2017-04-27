В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя
В Москве ограничат продажу спиртного на майские праздники для предотвращения травматизма и противоправных действий.
В Москве ограничат продажу спиртного на майские праздники для предотвращения травматизма и противоправных действий.
Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
«На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре», — говорится в сообщении.
По словам главы департамента региональной безопасности Владимир Черников, ограничительные меры по продаже алкоголя вводятся для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий.