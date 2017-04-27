Пенсионеры-садоводы Челябинской области получат льготы на проезд в электричках

«В апреле был заключен пятисторонний договор, который позволил предоставить льготный проезд пенсионерам-садоводам в указанный временной период в 2017 году», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Свердловской пригородной компании будут возмещены из областного бюджета расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки южноуральским льготникам, пояснили в министерстве социальных отношений области. В региональном бюджете на эти цели выделено семь миллионов рублей.

В СПК уточнили, что по льготным ценам южноуральцы будут ездить на основании месячных абонементных билетов, действующих для проезда пассажиров в определенные ими даты (не более 15 дней в месяц).

Льгота предоставляется при предъявлении пассажирами следующих документов: документа, удостоверяющего личность, пенсионного удостоверения, справки садового товарищества.

В минсоце уточнили, что бланками справок садовые товарищества обеспечат Союзы садоводов. Они же предоставят сведения Свердловской пригородной компании о наименованиях и местонахождении садоводческих объединений.

Справка, выданная правлением садоводческого некоммерческого объединения, должна содержать наименование садоводческого некоммерческого объединения, фамилию, имя, отчество пенсионера-садовода, номер пенсионного удостоверения пенсионера-садовода, информацию о членстве пенсионера-садовода в садоводческом некоммерческом объединении (о ведении им садоводства, огородничества и (или) дачного хозяйства в индивидуальном порядке на территории такого объединения), номер зоны ЮУЖД, в которой располагается садовое некоммерческое объединение. Справка должна быть подписана председателем правления садоводческого объединения и поставлена печать товарищества.

Абонементные билеты можно оформить во всех пригородных кассах.