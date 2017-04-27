Пенсионеры-садоводы Челябинской области получат льготы на проезд в электричках
Пенсионеры Челябинской области вновь получили возможность ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в
Пенсионеры Челябинской области вновь получили возможность ездить со скидкой 70% в пригородном железнодорожном транспорте в
«В апреле был заключен пятисторонний договор, который позволил предоставить льготный проезд
Свердловской пригородной компании будут возмещены из областного бюджета расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки южноуральским льготникам, пояснили в министерстве социальных отношений области. В региональном бюджете на эти цели выделено семь миллионов рублей.
В СПК уточнили, что по льготным ценам южноуральцы будут ездить на основании месячных абонементных билетов, действующих для проезда пассажиров в определенные ими даты (не более 15 дней в месяц).
Льгота предоставляется при предъявлении пассажирами следующих документов: документа, удостоверяющего личность, пенсионного удостоверения, справки садового товарищества.
В минсоце уточнили, что бланками справок садовые товарищества обеспечат Союзы садоводов. Они же предоставят сведения Свердловской пригородной компании о наименованиях и местонахождении садоводческих объединений.
Справка, выданная правлением садоводческого некоммерческого объединения, должна содержать наименование садоводческого некоммерческого объединения, фамилию, имя, отчество
Абонементные билеты можно оформить во всех пригородных кассах.