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08:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В майские праздники в Челябинской области вводятся дополнительные электрички и отменяются некоторые рейсы

В Челябинской области в майские праздники вводятся дополнительные пригородные поезда на популярных направлениях. В то же время отменяется движение нескольких электричек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Свердловской пригородной компании, 1 и 9 мая назначены дополнительные рейсы пригородного поезда № 6048 сообщением Златоуст — Челябинск. 30 апреля и 7 мая поезд курсировать не будет.

Первого, восьмого и девятого мая вводятся дополнительные рейсы пригородных поездов: № 6212 «Челябинск-Шумиха» и № 6007/6008 «Челябинск-Кисегач». В эти же дни не будет курсировать пригородный поезд № 6212 по маршруту Челябинск-Каясан.

Кроме того, 1 мая и с 6 по 9 мая отменены электрички № 6218 «Челябинск-Шумиха», № 6215 «Каясан-Челябинск», № 6004 «Полетаево-1- Челябинск», № 6817 «Челябинск-Еманжелинск».

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, 1 и 8 мая отменяются рейсы пригородного поезда № 6814/6813 Кустанай — Троицк в обоих направлениях (при отправлении из Кустаная и Троицка). Перевозчиком по данному маршруту является АО «Пригородные перевозки» НК «КТЖ» (Казахстан). В остальные дни поезд курсирует по расписанию: по понедельникам, средам и пятницам.

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