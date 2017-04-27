В майские праздники в Челябинской области вводятся дополнительные электрички и отменяются некоторые рейсы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Свердловской пригородной компании, 1 и 9 мая назначены дополнительные рейсы пригородного поезда № 6048 сообщением Златоуст — Челябинск. 30 апреля и 7 мая поезд курсировать не будет.

Первого, восьмого и девятого мая вводятся дополнительные рейсы пригородных поездов: № 6212 «Челябинск-Шумиха» и № 6007/6008 «Челябинск-Кисегач». В эти же дни не будет курсировать пригородный поезд № 6212 по маршруту Челябинск-Каясан.

Кроме того, 1 мая и с 6 по 9 мая отменены электрички № 6218 «Челябинск-Шумиха», № 6215 «Каясан-Челябинск», № 6004 «Полетаево-1- Челябинск», № 6817 «Челябинск-Еманжелинск».