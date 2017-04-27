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08:34 (мск), источник: Новости Перми

Городская свалка угрожает Кунгурской пещере

Отходы находятся в 500 м от входа в ледяную пещеру. Если не предпринять меры по их устранению, это может привести к заражению озер.

Источник: Новости Перми

Ученые горного института УрО РАН бьют тревогу: в 500 м от входа в Кунгурскую ледяную пещеру находится несанкционированная свалка. Там были найдены черепа, кости коров, опил, битое стекло. Дальнейшая ее эксплуатация может привести к бактериологическому заражению озера грота Географов и озеро Бирюзовое, пишет «Искра-Кунгур».

При этом территория, где находится свалка, был передан в аренду предпринимателю для проведения рекультивации.

В министерство природных ресурсов Пермского края было направлено письмо, с просьбой разобраться в ситуации.

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