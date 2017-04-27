Городская свалка угрожает Кунгурской пещере

Ученые горного института УрО РАН бьют тревогу: в 500 м от входа в Кунгурскую ледяную пещеру находится несанкционированная свалка. Там были найдены черепа, кости коров, опил, битое стекло. Дальнейшая ее эксплуатация может привести к бактериологическому заражению озера грота Географов и озеро Бирюзовое, пишет «Искра-Кунгур».

При этом территория, где находится свалка, был передан в аренду предпринимателю для проведения рекультивации.

В министерство природных ресурсов Пермского края было направлено письмо, с просьбой разобраться в ситуации.