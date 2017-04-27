Пропавшую 25-летнюю девушку ищут в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, 23 апреля девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 25 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, карие глаза, невнятная речь. В день исчезновения была одета в демисезонную куртку болотного цвета, черные брюки, джемпер фисташкового цвета, черные полусапожки. На шее — серебряная цепочка с крестиком. Всех, кому-что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (863) 249−10−50 , 8 (863) 249−10−66 , 8−928−988−96−98.