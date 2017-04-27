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10:04 (мск), источник: ТАСС

Волонтеры приведут в порядок в Новосибирске захоронения участников Отечественной войны

В акции примут участие более 120 человек.

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Городская молодежная акция «Память» состоится в Новосибирске, на воинском захоронении Заельцовского кладбища. В ней примут участие более 120 активистов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В мероприятии 28 апреля примут участие более 120 активистов Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации “Российские Студенческие Отряды”. Они проведут уборку территории захоронения и покраску табличек с именами воинов-сибиряков», — рассказали в мэрии.

Акция ежегодно проходит в преддверии праздника Победы в рамках «Эстафеты патриотизма поколений». В текущем году предстоит обустроить места захоронений воинов еще на одном кладбище — Гусинобродском. На этот раз уборку территории проведут воспитанники патриотических центров города.

Ранее губернатор Владимир Городецкий сообщил журналистам, что власти Новосибирской области направят 15 млн рублей на оказание адресной помощи родственникам участников Великой Отечественной войны для обустройства надгробий, это в 15 раз больше, чем в прошлом году.

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