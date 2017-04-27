Госжилнадзор запретил администрации Иркутска продавать четыре подвала

Дума Иркутска приняла решение об исключении из плана приватизации четырех подвалов в разных частях города. Основанием для исключения объектов из документа стало письмо государственного жилищного надзора. Также сегодня, 27 апреля, на заседании Думы Иркутска два объекта были внесены в уставный капитал Агентства развития памятников Иркутска (АРПИ). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Таким образом, из плана приватизации были исключены подвалы по адресам: улица Можайского, 1 и 1а, Лермонтова, 86, Ленина, 9.

«Это муниципальное имущество признано многоквартирным общим имуществом на основании письма службы государственного жилищного надзора», — рассказала заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина.

Также Дума Иркутска одобрила приватизацию здания по адресу Сурикова, 4 (а также двух ограждений рядом с ним и прилегающего земельного участка). Кроме того, будут приватизированы два нежилых помещения по улице Байкальской, 23. Все эти объекты будут внесены в уставный капитал Агентства развития памятников Иркутска.

Состояние объектов оценивается как неудовлетворительное и требует проведения ремонта.