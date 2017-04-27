В Челябинской области от укуса клещей пострадало 150 человек

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, активность клещей зафиксирована в 29 муниципальных образований Челябинской области, кроме Миасского, Карабашского, Каслинского, Ашинского, Катав-Ивановского, Брединского, Варненского, Саткинского и Уйского районов.

При посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства. При выезде в природный очаг следует проводить само и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей. С целью предупреждения укусов клещей началась противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 132,5 га.