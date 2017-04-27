Выставка вещей из СССР открылась во Владивостоке

Для людей старшего поколения такие выставки — это всегда радость сопричастности и узнавания: приятно увидеть предметы, с которыми имел дело в молодости. Для молодежи все эти предметы недалекого, кстати, прошлого нашей Родины чаще всего выглядят как динозавры, но, черт побери, многим из потомков просто интересно посмотреть на то, чем пользовались в быту их предки.

«Советский дизайн 1950−1980» — результат четырехлетней работы сотрудников Московского музея дизайна с архивами советских дизайнеров, тщательного отбора экспонатов, наиболее ярко показывающих историю и достижения российского дизайна; это важное и зачастую эксклюзивное исследование нашей материальной культуры. В экспозиции нескольких залов представлено более пятисот предметов: мебель, текстиль, бытовая техника и посуда, игрушки, плакаты, уникальные архивные материалы.

Разделы выставки представят различные аспекты жизни и материальной культуры советского гражданина: мир детства и игр, спорт и массовые мероприятия, досуг и хобби, обустройство домашнего быта, образование, наука и индустриальное производство. На выставке показаны объекты, образцы графического и промышленного дизайна, оригинальные чертежи и макеты из собрания Московского музея дизайна и частных коллекций, уникальные экспонаты, предоставленные дизайнерами и их семьями.

При первом и более пристальном взгляде на выставку понимаешь: советские дизайнеры чаще всего стремились создавать долговечные и качественные вещи. Ассортиментная политика государства и принципы модульного проектирования позволяли создавать унифицированные модели, которые могли быть адаптированы к различным социально-бытовым и культурным условиям. Такой разумный, подход стал визитной карточкой советского дизайна.

К выставке подготовлены видеоинтервью с ведущими дизайнерами советского времени, здесь же ж можно посмотреть уникальный документальный фильм «Дизайн в СССР», который был сделан специально для продвижения советского дизайна за рубежом.

Запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году, первый полет человека в космос в 1961 году и другие успехи СССР в области космических технологий не могли не повлиять на промышленный и графический дизайн страны. В эти годы в моду и быт вошли обтекаемые формы и блестящие металлические поверхности. Ярким примером этой тенденции может служить «космический» дизайн тогдашних пылесосов «Ракета», «Сатурн» и «Чайка».

Космическая тема была широко представлена и в сувенирной продукции того времени: бесчисленные копии ракет обосновались на столах, шкафах, этажерках и подоконниках советских квартир, ракеты и космонавты украшали поздравительные и даже новогодние открытки, плакаты, календари и фотоальбомы.

Кстати, о фото: волна массового увлечения фотографией в СССР пришлась на послевоенное время. Не последнюю роль здесь сыграла и ставшая сравнительно доступной и не самая плохая по тем временам фототехника. Причем понятно, что первые послевоенные производства ориентировались не столько на собственные разработки, сколько на технологии и дизайн вывезенной из Германии фототехники.

Однако после триумфа советской фотоаппаратуры на «Экспо-58» в Брюсселе в СССР начали активно развивать собственные разработки. Стремительно завоевав внутренний рынок, советская фототехника стала одной из ведущих отраслей экспорта. Как и японские производители, ведущие отечественные заводы —Красногорский механический завод (КМЗ) и Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) — сделали ставку на доступные модели. Именно над ними, а не над профессиональными камерами работали дизайнеры.

«Любитель-166» была не только самой массовой, но и одной из самых стильных двухобъективных камер, «Смена-8М» открыла фотографию миллионам советских школьников, а «ЛОМО-компакт» стал родоначальником целого жанра фотосъемок — «ломографии». Красногорский завод с начала 1960-х оставался верен своей строгой модернисткой концепции формы, узнаваемой во всем мире, а «Зенит-Е» стал вершиной эстетики геометричности и функциональности.

В послевоенные годы большинство пищевых продуктов в СССР продавали даже в крупных универмагах на развес, упаковывая в грубую оберточную бумагу. Молоко, подсолнечное масло, пиво и квас наливали покупателям в их собственные бидоны, стеклянные банки и бутылки.

Однако чуть позже на всей территории Советского Союза произошла стандартизация упаковок многих товаров, таких как конфеты «Мишка», водка «Московская», пиво «Жигулевское» и других. В условиях дефицита в СССР упаковка выступала не способом конкурентной борьбы и привлечения внимания покупателей, а средством информирования и социалистической пропаганды.

Незабываемые образцы советской упаковки как раз можно увидеть на выставке: кефир и ряженка продавались в стеклянных бутылках с широким горлышком, молоко — в треугольных пакетах, фруктовые соки — в трехлитровых банках, были и жестяные банки с икрой, чаем и сладостями, сигары в алюминиевых цилиндрах.

Побывав на выставке, можно понять, что в те уже времена выпускались и продавались мини-утюги для поездок и такие же холодильники для походов на пляж, которые сегодня найти совсем непросто.

Василий Буслаев.