Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
09:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Выставка вещей из СССР открылась во Владивостоке

В Центре современного искусства «Заря» работает обширная выставка Московского музея дизайна «Советский дизайн 1950−1980», на которой можно увидеть множество уникальных экспонатов, сообщает ИА «Дейта».

Для людей старшего поколения такие выставки — это всегда радость сопричастности и узнавания: приятно увидеть предметы, с которыми имел дело в молодости. Для молодежи все эти предметы недалекого, кстати, прошлого нашей Родины чаще всего выглядят как динозавры, но, черт побери, многим из потомков просто интересно посмотреть на то, чем пользовались в быту их предки.

«Советский дизайн 1950−1980» — результат четырехлетней работы сотрудников Московского музея дизайна с архивами советских дизайнеров, тщательного отбора экспонатов, наиболее ярко показывающих историю и достижения российского дизайна; это важное и зачастую эксклюзивное исследование нашей материальной культуры. В экспозиции нескольких залов представлено более пятисот предметов: мебель, текстиль, бытовая техника и посуда, игрушки, плакаты, уникальные архивные материалы.

Разделы выставки представят различные аспекты жизни и материальной культуры советского гражданина: мир детства и игр, спорт и массовые мероприятия, досуг и хобби, обустройство домашнего быта, образование, наука и индустриальное производство. На выставке показаны объекты, образцы графического и промышленного дизайна, оригинальные чертежи и макеты из собрания Московского музея дизайна и частных коллекций, уникальные экспонаты, предоставленные дизайнерами и их семьями.

При первом и более пристальном взгляде на выставку понимаешь: советские дизайнеры чаще всего стремились создавать долговечные и качественные вещи. Ассортиментная политика государства и принципы модульного проектирования позволяли создавать унифицированные модели, которые могли быть адаптированы к различным социально-бытовым и культурным условиям. Такой разумный, подход стал визитной карточкой советского дизайна.

К выставке подготовлены видеоинтервью с ведущими дизайнерами советского времени, здесь же ж можно посмотреть уникальный документальный фильм «Дизайн в СССР», который был сделан специально для продвижения советского дизайна за рубежом.

Запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году, первый полет человека в космос в 1961 году и другие успехи СССР в области космических технологий не могли не повлиять на промышленный и графический дизайн страны. В эти годы в моду и быт вошли обтекаемые формы и блестящие металлические поверхности. Ярким примером этой тенденции может служить «космический» дизайн тогдашних пылесосов «Ракета», «Сатурн» и «Чайка».

Космическая тема была широко представлена и в сувенирной продукции того времени: бесчисленные копии ракет обосновались на столах, шкафах, этажерках и подоконниках советских квартир, ракеты и космонавты украшали поздравительные и даже новогодние открытки, плакаты, календари и фотоальбомы.

Кстати, о фото: волна массового увлечения фотографией в СССР пришлась на послевоенное время. Не последнюю роль здесь сыграла и ставшая сравнительно доступной и не самая плохая по тем временам фототехника. Причем понятно, что первые послевоенные производства ориентировались не столько на собственные разработки, сколько на технологии и дизайн вывезенной из Германии фототехники.

Однако после триумфа советской фотоаппаратуры на «Экспо-58» в Брюсселе в СССР начали активно развивать собственные разработки. Стремительно завоевав внутренний рынок, советская фототехника стала одной из ведущих отраслей экспорта. Как и японские производители, ведущие отечественные заводы —Красногорский механический завод (КМЗ) и Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) — сделали ставку на доступные модели. Именно над ними, а не над профессиональными камерами работали дизайнеры.

«Любитель-166» была не только самой массовой, но и одной из самых стильных двухобъективных камер, «Смена-8М» открыла фотографию миллионам советских школьников, а «ЛОМО-компакт» стал родоначальником целого жанра фотосъемок — «ломографии». Красногорский завод с начала 1960-х оставался верен своей строгой модернисткой концепции формы, узнаваемой во всем мире, а «Зенит-Е» стал вершиной эстетики геометричности и функциональности.

В послевоенные годы большинство пищевых продуктов в СССР продавали даже в крупных универмагах на развес, упаковывая в грубую оберточную бумагу. Молоко, подсолнечное масло, пиво и квас наливали покупателям в их собственные бидоны, стеклянные банки и бутылки.

Однако чуть позже на всей территории Советского Союза произошла стандартизация упаковок многих товаров, таких как конфеты «Мишка», водка «Московская», пиво «Жигулевское» и других. В условиях дефицита в СССР упаковка выступала не способом конкурентной борьбы и привлечения внимания покупателей, а средством информирования и социалистической пропаганды.

Незабываемые образцы советской упаковки как раз можно увидеть на выставке: кефир и ряженка продавались в стеклянных бутылках с широким горлышком, молоко — в треугольных пакетах, фруктовые соки — в трехлитровых банках, были и жестяные банки с икрой, чаем и сладостями, сигары в алюминиевых цилиндрах.

Побывав на выставке, можно понять, что в те уже времена выпускались и продавались мини-утюги для поездок и такие же холодильники для походов на пляж, которые сегодня найти совсем непросто.

Василий Буслаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гималайского медвежонка спасли неравнодушные приморцы
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь