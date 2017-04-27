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08:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спецборт МЧС доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск

Спецборт МЧС этой ночью доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск.

Летающий госпиталь оснащен современным оборудованием. На борту самолета находились три тяжелобольных ребенка из Донбасса и еще один из Краснодара.

Маленьких пациентов госпитализировали в Сибирские больницы.

В Новосибирске помощь пострадавшим окажут в НИИТО, в Красноярске в детской клинической больнице — все дети нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.

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