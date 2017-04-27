Спецборт МЧС доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск
Спецборт МЧС этой ночью доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск.
Спецборт МЧС этой ночью доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск.
Летающий госпиталь оснащен современным оборудованием. На борту самолета находились три тяжелобольных ребенка из Донбасса и еще один из Краснодара.
Маленьких пациентов госпитализировали в Сибирские больницы.
В Новосибирске помощь пострадавшим окажут в НИИТО, в Красноярске в детской клинической больнице — все дети нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.