Спецборт МЧС доставил тяжелобольных детей из Ростова в Новосибирск и Красноярск

Летающий госпиталь оснащен современным оборудованием. На борту самолета находились три тяжелобольных ребенка из Донбасса и еще один из Краснодара.

Маленьких пациентов госпитализировали в Сибирские больницы.

В Новосибирске помощь пострадавшим окажут в НИИТО, в Красноярске в детской клинической больнице — все дети нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.