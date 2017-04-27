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08:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На 1 мая в Новосибирске перекроют несколько улиц

1 мая в Новосибирске, как и во всей стране, будут проводиться мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда, сообщает пресс-служба мэрии.

На 1 мая в Новосибирске перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка при проведении публичных мероприятий 1 мая будет ограничено движение транспортных средств.

На период проведения шествий, митингов и других мероприятий прекращается движение транспорта (с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования):

 — с 10.00 до 11.00 по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Гоголя до площади им. Ленина;.

 — с 10.00 до 11.00 по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Сибревкома до площади им. Ленина;.

 — с 10.30 до 12.00 по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;.

 — с 10.30 до 12.00 по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход;.

 — с 11.00 до 12.00 по Красному проспекту на участке от ул. Ядринцевской до ул. Чаплыгина и на площади им. Ленина;.

 — с 11.15 до 12.00 по ул. Ядринцевской от Красного проспекта до ул. Мичурина.

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