Известный художник Александр Шуриц скончался в Новосибирске
Дата церемонии прощания еще не определена.
Дата церемонии прощания еще не определена.
Член Союза художников России, новосибирский
Сообщение о смерти Шурица распространило Новосибирское отделение Союза художников России. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Дата церемонии прощания еще не определена, известно, что родственники решили кремировать тело.
Александр Давидович Шуриц приехал в Новосибирск по распределению в 1969 году. Произведения художника находятся в Новосибирском государственном художественном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, художественных музеях и галереях Биробиджана, Новокузнецка, Владивостока, а также в частных собраниях в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиле, Италии, России, США, Франции, Южной Корее, Японии, странах СНГ.
Работал в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, многофигурных композиций, мифологических и библейских сюжетов.