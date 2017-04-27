Известный художник Александр Шуриц скончался в Новосибирске

Член Союза художников России, новосибирский художник-график и живописец Александр Шуриц скоропостижно скончался утром 27 апреля.

Сообщение о смерти Шурица распространило Новосибирское отделение Союза художников России. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Дата церемонии прощания еще не определена, известно, что родственники решили кремировать тело.

Александр Давидович Шуриц приехал в Новосибирск по распределению в 1969 году. Произведения художника находятся в Новосибирском государственном художественном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, художественных музеях и галереях Биробиджана, Новокузнецка, Владивостока, а также в частных собраниях в Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Израиле, Италии, России, США, Франции, Южной Корее, Японии, странах СНГ.

Работал в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, многофигурных композиций, мифологических и библейских сюжетов.