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08:54 (мск), источник: Новости Перми

Жители поселка Кебраты вынуждены платить за переправу автомобилей на другой берег Камы

К уполномоченному по правам человека в Пермском крае обратились жители поселка Кебраты Гайнского района. За пятиминутную переправу через Каму за один легковой автомобиль с них просят по 300 рублей.

Источник: Новости Перми

«Для нас это очень затратное дело, так как приходится ездить на другую сторону реки минимум два раза в неделю, потому что у нас все позакрывали: больницу, отделение банка…», — написали в своем обращении граждане.

Жители поселка просят помощи во организации паромной переправы через Каму. Другого пути к благам цивилизации у них просто нет.

Татьяна Марголина обратилась с ходатайством в администрацию Гайнского района и прокуратуру. Чиновники ответили, что в тендерах на обслуживание паромной переправы никто не заявился, поэтому они не состоялись. В планах района — закупить катер для предоставления услуги жителям. Катер планируется передать на баланс муниципальному предприятию.

В прокуратуре сообщили, что ранее по данному факту они проводили проверку. Прокуратура направила исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц с требованием создать условия для предоставления услуги парома. Суд встал на сторону жителей поселка. В срок до 1 июня 2017 года данное требование должно быть исполнено, исполнение находится на контроле прокуратуры Гайнского района.

В настоящее время объявлен конкурс на приобретение катера.

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