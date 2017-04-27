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08:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинск приехал передвижной дельфинарий

Жители города могут узнать, как дельфины танцуют и поют.

С 28 апреля в областном центре начнёт работать передвижной дельфинарий, где горожане смогут стать зрителями удивительного представления с морскими котиками и черноморскими дельфинами.

Артистами шоу являются Бусинка, Марго, Лёлик и Болик. Именно они под руководством тренера дельфинария Антона Дунаева демонстрируют свои навыки и умения, а также свои успехи в танцах и пении.

«Любая цирковая программа формируется от того, насколько быстро тренер находит общий язык с животными, то есть это зависит как от тренера, так и от самих млекопитающих», — говорит тренер Антон Дунаев. До выхода к зрителям дельфины проходят пятиразовую тренировку, к тому же, у них пятиразовое питание. «Кормим мы их рыбой: тихоокеанской, морской, речной, в общем — то, что они едят в природе, то они и едят здесь. У них огромный ассортимент», — поясняет Антон.

Выяснилось, что именно с этими дельфинами тренер дельфинария работает около двух месяцев. «Это очень умные животные, как наши коллеги. Сразу с ними сложились дружеские отношения», — делится он. Между тем, с дельфинами Антон Дунаев работает уже на протяжении семи лет.

Отметим, что во время шоу дельфины и морские котики удивят зрителей не только танцами. Дельфины продемонстрируют свое умение рисовать кисточками, прыгать через кольцо, играть в догонялки, соревноваться, танцевать ламбаду, синхронно двигаться, а морские котики — умение стоять только на одних ластах, играть на балалайке, совершать гимнастические трюки и многое другое.

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