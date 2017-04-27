Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Опытный пилот назвал версию крушения Ту-154 высосанной из пальца
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ: Волочкова приютила в поместье семью из Таджикистана
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
11:25 (мск), источник: Noi.md

Внимание: на ряде улиц движение транспорта перекрыто

В последние 24 часа было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы. На данный момент в столице аварии не зарегистрированы.

Источник: Noi.md

Напоминаем, что сегодня в Кишиневе планируются работы по очистке и вывозу упавших деревьев с центральных и прилегающих улиц и из дворов многоэтажных домов. В связи с этим на ряде улиц будет временно приостановлено движение транспорта.

Читайте также
Киртоакэ ищет новых заместителей

В данный момент работы ведутся на следующих улицах:

Буюканы:

ул. Алба-Юлия;.

ул. Каля Ешилор;.

ул. В. Лупу;.

ул. А. Матеевича.

Центр.

Хынчештское шоссе;.

ул. А. Пушкина;.

ул. Тестимицяну;.

ул. Гренобля;.

Друмул Виилор;.

ул. В. Александри.

Ботаника:

Мунчештское шоссе;.

бул. Дечебала;.

ул. Куза-Водэ;.

ул. Сармизегетуза;.

бул. Дачия;.

Чеканы:

ул. Джинта Латинэ;.

ул. Н. Милеску-Спэтару;.

ул. И. Виеру;.

ул. Узинелор — круг у TUTUN-CTC;.

ул. Измаил — Варница.

Рышкановка:

ул. Дойна.

ул. Т. Владимиреску;.

ул. Соколены;.

ул. Чевкары;.

ул. Флорилор;.

ул. Мирона Костина;.

ул. Н. Димо;.

ул. Албишоара;.

ул. А. Доги.

Учитывая вышесказанное, чтобы избежать заторов и обеспечить возможность командам работать, сервис «Infotrafic» НИП рекомендует:

— водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях и выбрать общественный транспорт;.

— проявлять терпение и быть отзывчивыми на просьбы полиции;.

— не останавливаться и не парковать автомобили на проезжей части, что ведет затрудненное движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь