Внимание: на ряде улиц движение транспорта перекрыто
В последние 24 часа было зарегистрировано два
В последние 24 часа было зарегистрировано два
Напоминаем, что сегодня в Кишиневе планируются работы по очистке и вывозу упавших деревьев с центральных и прилегающих улиц и из дворов многоэтажных домов. В связи с этим на ряде улиц будет временно приостановлено движение транспорта.
В данный момент работы ведутся на следующих улицах:
Буюканы:
ул. Алба-Юлия;.
ул. Каля Ешилор;.
ул. В. Лупу;.
ул. А. Матеевича.
Центр.
Хынчештское шоссе;.
ул. А. Пушкина;.
ул. Тестимицяну;.
ул. Гренобля;.
Друмул Виилор;.
ул. В. Александри.
Ботаника:
Мунчештское шоссе;.
бул. Дечебала;.
ул. Куза-Водэ;.
ул. Сармизегетуза;.
бул. Дачия;.
Чеканы:
ул. Джинта Латинэ;.
ул. Н. Милеску-Спэтару;.
ул. И. Виеру;.
ул. Узинелор — круг у TUTUN-CTC;.
ул. Измаил — Варница.
Рышкановка:
ул. Дойна.
ул. Т. Владимиреску;.
ул. Соколены;.
ул. Чевкары;.
ул. Флорилор;.
ул. Мирона Костина;.
ул. Н. Димо;.
ул. Албишоара;.
ул. А. Доги.
Учитывая вышесказанное, чтобы избежать заторов и обеспечить возможность командам работать, сервис «Infotrafic» НИП рекомендует:
— водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях и выбрать общественный транспорт;.
— проявлять терпение и быть отзывчивыми на просьбы полиции;.
— не останавливаться и не парковать автомобили на проезжей части, что ведет затрудненное движения.