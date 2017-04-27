Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Киев назвал условие возобновления подачи электричества в ЛНР
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
10:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Погода в Украине: Одесса прогревается, на западе страны — дожди с грозами

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от 15 до 24 градусов. В северных областях, как и остальных регионах осадков в четверг не предвидится.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на четверг преимущественно облачную погоду с прояснениями, передает Украинский гидрометцентр.

Читайте также
Погода на сегодня: На западе Украины местами пройдут дожди, температура до +22

Так, на западе местами пройдут дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от 15 до 24 градусов. В северных областях (кроме Житомирской области), как и остальных регионах осадков в четверг не предвидится, здесь будет от 16 до 23 градусов.

В восточном регионе будет будет от 19 до 22 градусов, а на юге — от 19 до 22, исключением здесь будет Одесская область, где воздух прогреется максимально до 14 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, от 21 до 23 градусов.

Напомним, на минувшей неделе ряд регионов Украины засыпало снегом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+16°
ясно
756 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
Британский эсминец в Черном море – это 'вызов'? Нет, это клоунада
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь