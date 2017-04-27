Погода в Украине: Одесса прогревается, на западе страны — дожди с грозами

Погода на сегодня: На западе Украины местами пройдут дожди, температура до +22

Так, на западе местами пройдут дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от 15 до 24 градусов. В северных областях (кроме Житомирской области), как и остальных регионах осадков в четверг не предвидится, здесь будет от 16 до 23 градусов.

В восточном регионе будет будет от 19 до 22 градусов, а на юге — от 19 до 22, исключением здесь будет Одесская область, где воздух прогреется максимально до 14 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, от 21 до 23 градусов.

Напомним, на минувшей неделе ряд регионов Украины засыпало снегом.