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10:22 (мск), источник: Российская газета

Какие важные законы ждут россиян в мае

Подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016 год нужно успеть до 2 мая включительно.

Источник: РИА "Новости"

Выиграл в лотерею — поделись с государством

Как правило, подоходный налог платит за нас работодатель, но есть и исключения.

Например, самим заполнять бланки и относить их в налоговую нужно гражданам, которые получили доход от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, от предпринимательской деятельности, от выигрыша в лотереи и так далее. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Это правило не касается граждан, которые планируют получить налоговый вычет по НДФЛ. Установленный срок подачи декларации — 2 мая 2017 года — не распространяется. Они могут это сделать в любое время.

Меняются госпошлины

С 4 мая меняются государственные пошлины за обращение в суд. Поправки внесены в закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

При подаче кассационной жалобы на судебный приказ платить придется лишь половину госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. А всю сумму полностью предстоит вносить тем, кто подает надзорную жалобу.

Сейчас госпошлина при подаче искового заявления неимущественного характера обходится гражданам в 300 рублей, а организациям — 6 тысяч рублей.

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Перевод денег за границу станет труднее

С пятого мая перевести деньги из России человеку, который живет в другой стране, станет сложнее. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе».

Правда, сложности возникнут только в том случае, если иностранное государство введет запрет в отношении российских платежных систем. Так как документ в этом случае обязывает делать перевод за границу только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу.

На такие жесткие меры Россия пошла после того, как Украина заблокировала у себя работу российских платежных систем. По словам экспертов, это защитит интересы операторов платежных систем и средства клиентов.

На упаковках напишут, из чего они сделаны

С 21 мая повышаются требования к упаковкам, в которых хранятся продукты питания. Пристальное внимание будет уделено упаковкам с детским питанием. Такие изменения внесены в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Кроме того, производителям придется писать на упаковке информацию о материале, из которого она сделана. Но те, что произведены по старым правилам до 21 мая 2017 года, не будут сняты с продажи. Их можно будет применять до окончания срока их действия.

Дачников занесут в реестр

До конца мая садоводческие, огороднические и дачные товарищества обязаны создать реестры своих членов. От этого официального документа, изменения в который вносятся по строгой процедуре, будет зависеть законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе и по размеру взносов.

На них должен быть обеспечен кворум — 50 процентов плюс один человек от списка в реестре.

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