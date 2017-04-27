Какие важные законы ждут россиян в мае

Выиграл в лотерею — поделись с государством

Как правило, подоходный налог платит за нас работодатель, но есть и исключения.

Например, самим заполнять бланки и относить их в налоговую нужно гражданам, которые получили доход от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, от предпринимательской деятельности, от выигрыша в лотереи и так далее. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Это правило не касается граждан, которые планируют получить налоговый вычет по НДФЛ. Установленный срок подачи декларации — 2 мая 2017 года — не распространяется. Они могут это сделать в любое время.

Меняются госпошлины

С 4 мая меняются государственные пошлины за обращение в суд. Поправки внесены в закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

При подаче кассационной жалобы на судебный приказ платить придется лишь половину госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. А всю сумму полностью предстоит вносить тем, кто подает надзорную жалобу.

Сейчас госпошлина при подаче искового заявления неимущественного характера обходится гражданам в 300 рублей, а организациям — 6 тысяч рублей.