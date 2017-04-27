В выходные в Прикамье ожидаются заморозки
Ночью 29 и 30 апреля в регионе температура воздуха может опуститься до -6°. Снеготаяние, которое возобновилось на днях, приостановится.
Ночью 29 и 30 апреля в регионе температура воздуха может опуститься до -6°. Снеготаяние, которое возобновилось на днях, приостановится.
В Пермском крае 27 и 28 апреля температура воздуха днем повысится до +11…+16°. В связи этим, ожидается значительное повышение уровня воды. Однако, по данным
Снеготаяние в северной и восточной части водосбора вновь приостановится.
Пики половодья на реках бассейна Сылвы, а также на Иньве, Обве ожидаются в период 30 апреля — 5 мая. Они будут значительно ниже, чем в 2016 году.