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13:42 (мск), источник: Новости Перми

В выходные в Прикамье ожидаются заморозки

Ночью 29 и 30 апреля в регионе температура воздуха может опуститься до -6°. Снеготаяние, которое возобновилось на днях, приостановится.

В Пермском крае 27 и 28 апреля температура воздуха днем повысится до +11…+16°. В связи этим, ожидается значительное повышение уровня воды. Однако, по данным ГИС-центра ПГНИУ, 29 и 30 апреля в ночное время столбик термометра может опуститься до −1…−6°.

Снеготаяние в северной и восточной части водосбора вновь приостановится.

Пики половодья на реках бассейна Сылвы, а также на Иньве, Обве ожидаются в период 30 апреля — 5 мая. Они будут значительно ниже, чем в 2016 году.

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