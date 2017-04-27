В выходные в Прикамье ожидаются заморозки

В Пермском крае 27 и 28 апреля температура воздуха днем повысится до +11…+16°. В связи этим, ожидается значительное повышение уровня воды. Однако, по данным ГИС-центра ПГНИУ, 29 и 30 апреля в ночное время столбик термометра может опуститься до −1…−6°.

Снеготаяние в северной и восточной части водосбора вновь приостановится.

Пики половодья на реках бассейна Сылвы, а также на Иньве, Обве ожидаются в период 30 апреля — 5 мая. Они будут значительно ниже, чем в 2016 году.