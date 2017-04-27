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09:55 (мск), источник: АиФ Казань

В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учитель кричит на детей

Прокуратура проводит проверку в связи с опубликованным видео, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

В Набережных Челнах общественный резонанс вызвала видеозапись, которая была снята скрытой камерой в кабинете первоклассников школы № 18. На ней видно, как учитель общается с учениками в грубой манере и на повышенных тонах.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению администрацией школы законодательства.

«При выявлении нарушений закона будут приняты меры», — говорится в сообщении.

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