В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учитель кричит на детей
Прокуратура проводит проверку в связи с опубликованным видео, сообщает
Прокуратура проводит проверку в связи с опубликованным видео, сообщает
В Набережных Челнах общественный резонанс вызвала видеозапись, которая была снята скрытой камерой в кабинете первоклассников школы № 18. На ней видно, как учитель общается с учениками в грубой манере и на повышенных тонах.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению администрацией школы законодательства.
«При выявлении нарушений закона будут приняты меры», — говорится в сообщении.