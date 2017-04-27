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09:41 (мск), источник: Nakanune.ru

Участие в первомайской демонстрации на Среднем Урале примут около 100 тысяч человек

Участие в первомайской демонстрации на Среднем Урале примут порядка 100 тыс. человек, из них 20−25 тыс. — в Екатеринбурге.

Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, праздничные митинги 1 мая пройдут в 40 городах области, однако это количество может увеличиться до 50. Как уточнил Ветлужских, в этом году на первомайской демонстрации будет три базовых лозунга: «Да здравствует международная солидарность трудящихся!», «Спасибо человеку труда!» и «За достойную работу, зарплату и жизнь!».

Сбор колонны в этом году запланирован на 9 утра у главпочтамта, начало шествия в 9.30, а в 10.00 на Площади 1905 года состоится праздничный митинг. Как уточнил Ветлужских, участие в демонстрации примет глава региона Евгений Куйвашев, а также директора уральских предприятий.

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