Участие в первомайской демонстрации на Среднем Урале примут около 100 тысяч человек

Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, праздничные митинги 1 мая пройдут в 40 городах области, однако это количество может увеличиться до 50. Как уточнил Ветлужских, в этом году на первомайской демонстрации будет три базовых лозунга: «Да здравствует международная солидарность трудящихся!», «Спасибо человеку труда!» и «За достойную работу, зарплату и жизнь!».

Сбор колонны в этом году запланирован на 9 утра у главпочтамта, начало шествия в 9.30, а в 10.00 на Площади 1905 года состоится праздничный митинг. Как уточнил Ветлужских, участие в демонстрации примет глава региона Евгений Куйвашев, а также директора уральских предприятий.