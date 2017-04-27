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16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

28 апреля в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 28 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Кубанская, 14; ул. Лядова, 3а (детский сад № 36), 5; ул. Максимова, 41; ул. Тимирязева, 6; ул. Чапаева, 10.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Д. Али, 3, 4, 11, 13; ул. К. Якуба, 26−30, 34, 38а, 42, 44.

С 9. 00до 17.00 без света останутся жители поселка Отары Приволжского района по улицам: 1-я Отарская, Лесная, Матюшинская.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в поселке Нагорный Советского района по адресам: ул. Алданская, 61; ул. Анадырская, 25−71, 26−72; ул. Дорожная, 35, 41, 43, 43б, 51а, 53, 54, 54 В, 55, 57, 59; ул. Дубровка, 14−80, 15−81; ул. Скороходная, 25−71, 26−72; ул. Таежная, 17б, 34а, 34б, 36−46.

С 9.00 до 18.00 света не будет в доме № 35а по ул. Гвардейская Советского района.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.

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