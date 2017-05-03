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17:47 (мск), источник: Мослента

Центр Москвы перекроют для репетиции парада

Более 20 улиц перекроют в Москве 3 мая для репетиции парада в честь 72-й годовщины Победы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщается на сайте департамента транспорта столицы.

Инфографика
Карта перекрытия улиц Москвы из-за подготовки парада Победы

Ограничения начнут действовать в 17:30 по всему маршруту следования военной техники и продлятся до окончания репетиции.

Машины пойдут от спецплощадки на улице Нижние Мневники по улицам Народного ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, проедут по Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому бульвару, попадут через Садовую-Кудринскую и Большую Садовую улицы на Триумфальную площадь, затем по Тверской двинутся к Красной площади, затем через Большой Москворецкий мост на Болотную улицу и Болотную площадь и Большой Каменный мост.

Водителей просят воздержаться от поездок на автомобиле в центр города, а также заранее спланировать свой маршрут.

Аналогичные ограничения движения транспорта будут действовать в Москве во время генерального прогона парада, который состоится 7 мая в 05:00.

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