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09:55 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловские гаишники усилили контроль за водителями большегрузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Госавтоинспекция Свердловской области усилила контроль за движением большегрузов. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

В течение месяца, когда будут введены ограничения в движении большегрузов, сотрудники правоохранительных служб совместно с владельцами улично-дорожной сети усилят контроль за движением транспорта. При этом работу будут вести «с колес», что, по мнению Госавтоинспекции, наиболее эффективно.

Добавим, что за 10 дней с момента введения ограничений уже привлечено к административной ответственности 65 водителей транспортных средств за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по статье 12.21.1 КоАП РФ. В отношении нарушителей составлено 7 протоколов, руководителей, осуществивших загрузку груза с превышением установленной законодательством Российской Федерации массы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 8 и 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ. По результатам взвешивания владельцам большегрузов выписаны штрафы на сумму более 1 500 000 рублей.

Напомним, согласно постановлению, временное ограничение для передвижения большегрузов вводится с 16 апреля по 15 мая. Исключения сделаны для международных перевозчиков, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также — перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, с 16 мая по 31 августа вводятся ограничения для движения тяжеловесного транспорта при дневной температуре воздуха выше +32°. Эти ограничения буду действовать в период с 22:00 до 10:00 часов.

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