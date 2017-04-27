Свердловские гаишники усилили контроль за водителями большегрузов

В течение месяца, когда будут введены ограничения в движении большегрузов, сотрудники правоохранительных служб совместно с владельцами улично-дорожной сети усилят контроль за движением транспорта. При этом работу будут вести «с колес», что, по мнению Госавтоинспекции, наиболее эффективно.

Добавим, что за 10 дней с момента введения ограничений уже привлечено к административной ответственности 65 водителей транспортных средств за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по статье 12.21.1 КоАП РФ. В отношении нарушителей составлено 7 протоколов, руководителей, осуществивших загрузку груза с превышением установленной законодательством Российской Федерации массы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 8 и 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ. По результатам взвешивания владельцам большегрузов выписаны штрафы на сумму более 1 500 000 рублей.

Напомним, согласно постановлению, временное ограничение для передвижения большегрузов вводится с 16 апреля по 15 мая. Исключения сделаны для международных перевозчиков, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также — перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, с 16 мая по 31 августа вводятся ограничения для движения тяжеловесного транспорта при дневной температуре воздуха выше +32°. Эти ограничения буду действовать в период с 22:00 до 10:00 часов.