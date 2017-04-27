В Омске дорожный провал закрыли безрукими детьми-манекенами

Неизвестный закрыл здесь дорожный провал безрукими детьми-манекенами.

Если автор уличной инсталляции хотел предупредить других участников движения и простых прохожих — то способ привлечения их внимания он выбрал верный. Ведь издалека кажется, что стоят не фигуры, а настоящие дети.

Как рассказал «СуперОмску» один из местных жителей, провал имеет давнюю историю. Не так давно в «ловушку» угодил мусоровоз.

Провал неоднократно пытались заделать, но дыра появлялась вновь. Сейчас ее глубина почти с человеческий рост. Падение с такой высоты чревато травмами.

Отметим, что омичи проявляют различные способы предупреждения о ямах. В ход идут не только ветки, но и стулья.