В Уфе появилась еще одна вишневая Аллея памяти

Организаторы акции надеются, что в будущем каждую весну здесь будет цвести вишневый сад. Около каждого дерева будет установлена табличка с названием какого-либо из республиканских театров. Деревья посадили как представители государственных театров, так и частных: ТЮЗ «Кармашек», «DeBufo», «The Театр». Присоединились и сотрудники Минэкологии РБ.

«Когда училась в ГИТИСе, мы постоянно ездили в Мелехово в Чеховскую усадьбу и там сажали вишневые деревья в рамках Международного Чеховского фестиваля. Мы эту идею решили позаимствовать. Выбираем те места, где за деревьями будет уход, — рассказала руководитель ЦТДиР Алия Яхина. — В посадке вишневых саженцев есть символичность: мы взращиваем драматургов, чтобы они могли так же плодоносить».