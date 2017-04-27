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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе появилась еще одна вишневая Аллея памяти

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе появилась еще одна вишневая Аллея памяти. Деревья на территории санатория «Зеленая роща» посадили участники фестиваля «Театральная весна». Специально для акции 30 саженцев вишневых деревьев было привезено из Чишминского района.

Организаторы акции надеются, что в будущем каждую весну здесь будет цвести вишневый сад. Около каждого дерева будет установлена табличка с названием какого-либо из республиканских театров. Деревья посадили как представители государственных театров, так и частных: ТЮЗ «Кармашек», «DeBufo», «The Театр». Присоединились и сотрудники Минэкологии РБ.

«Когда училась в ГИТИСе, мы постоянно ездили в Мелехово в Чеховскую усадьбу и там сажали вишневые деревья в рамках Международного Чеховского фестиваля. Мы эту идею решили позаимствовать. Выбираем те места, где за деревьями будет уход, — рассказала руководитель ЦТДиР Алия Яхина. — В посадке вишневых саженцев есть символичность: мы взращиваем драматургов, чтобы они могли так же плодоносить».

Организаторами акции, посвященной Году экологии, выступили Центр театральной драматургии и режиссуры и Союз театральных деятелей РБ. В 2015 году подобная вишневая Аллея памяти была посажена на территории Дома-музея М. Гафури.

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